Восстановление Камчатки после землетрясения оценили в 6-7 млрд рублей

По предварительным расчетам, на восстановление инфраструктуры на Камчатке после землетрясения понадобится около 6-7 млрд руб. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил «РИА Новости» губернатор края Владимир Солодов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сейчас мы создаем цифровую модель, и после этого точный ущерб будет оценен»,— сказал глава региона. Он подчеркнул, что жилищный фонд от катаклизма пострадал минимально, значительная часть средств будет направлена на строительство новых соцобъектов.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное землетрясение с 1952 года — его магнитуда достигла 8,7. Массовых разрушений и жертв удалось избежать, но цунами затопило несколько прибрежных районов. Землетрясение спровоцировало рост вулканической активности.

