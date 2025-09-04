Правозащитницу Веру Мангилеву оштрафовали за дискредитацию армии РФ

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 45 тыс. руб. правозащитницу и юриста Веру Мангилеву. Ее признали виновной в дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Сторона защиты намерена обжаловать решение суда, сообщила активистка в разговоре с «Ъ-Урал».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Поводом для составления административного протокола стал пост госпожи Мангилевой в Telegram-канале, написанный в феврале 2025 года на тему специальной военной операции (СВО). В нем она использовала слово, дискредитирующее армию РФ.

«Пост был написан, чтобы остальные не забывали о том, что есть жертвы и их много. Неправильно думать о том, что нас это никак не касается»,— сообщила госпожа Мангилева «Ъ-Урал».

Вера Мангилева в 2021 году вместе с другими правозащитниками подала исковое заявление о возврате прямых выборов мэра. Тогда Свердловский областной суд иск отклонил. В 2023 году она участвовала в выборах городскую думу Екатеринбурга от партии «Яблоко», но получить мандат не смогла.

Накануне суд не стал штрафовать главу киноклуба Ельцин-центра Вячеслава Шмырова по аналогичной статье. Протокол вернули обратно в полицию, поскольку он был составлен с ошибками. Адвокат господина Шмырова Георгий Краснов подчеркнул, что это лишь промежуточное решение суда.

Артем Путилов