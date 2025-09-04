Фестиваль паралимпийского кино «Преодоление» пройдет в Липецке

Кинофестиваль паралимпийского кино «Преодоление» при поддержке министерства культуры РФ пройдет с 21 по 24 октября в Липецке, сообщил специально для «Ъ» генеральный продюсер фестиваля Владимир Голиков.

Напомним, что «Преодоление» является единственным кинофестивалем в мире о спортсменах с ограниченными возможностями. На фестивале будут представлены 40 фильмов из России, Аргентины, Белоруссии, Бельгии, Германии, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Франции и Японии.

Жюри кинофестиваля будет международным, а одним из его членов станет Александр Люлюшин — руководитель знаменитого липецкого киноклуба «Ностальгия». Президент кинофестиваля — известный мастер документального кино и телевидения Евгений Богатырев. Генеральным партнёром кинофеста является Паралимпийский комитет России (ПКР) во главе с президентом ПКР Павлом Рожковым. Презентация мероприятия состоится 16 сентября в Москве.

Напомним, первый кинофестиваль паралимпийского кино состоялся в прошлом году в Липецке, Ельце и других городах Липецкой области.

