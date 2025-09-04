Дегтярев: сборная России готовится поехать на Олимпиаду-2028 в полном составе

Сборная России собирается в полном составе принять участие в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке заявил министр спорта и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Дегтярев

«Готовимся принять участие в Олимпийских играх 2028 года в полном составе», — приводит ТАСС слова господина Дегтярева. Министр сообщил, что в 2026 году пройдет Спартакиада сильнейших спортсменов, в которой примут участие 9 тыс. российских атлетов. По словам господина Дегтярева, этот турнир станет внутренним отбором на Олимпиаду-2028. Он также подчеркнул, что главной целью министерства спорта является «полноценное возращение в мировой спорт, где Россия занимает по праву ключевое место».

В феврале 2022 года из-за начала спецоперации на Украине Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал мировым спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в Играх. В марте 2023-го исполком организации рекомендовал федерациям допустить атлетов из этих стран в нейтральном статусе. В летней Олимпиаде-2024, которая прошла в Париже, приняли участие 15 россиян.

Таисия Орлова