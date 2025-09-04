Только 18% жителей Ростова готовы публично выяснять отношения с работодателем

Подавляющее большинство опрошенных жителей Ростова-на-Дону (82%) негативно относится к публичному обсуждению трудовых споров: 51% уверены, что подобное категорически недопустимо, а 31% — скорее против подобного. Лишь 18% респондентов готовы выяснять отношения с работодателем публично. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Из числа респондентов, готовых к публичным спорам, 11% уверены, что это основа демократии, 7% скорее поддерживают выход во внешнюю сферу.

По данным аналитиков, большую склонность к публичности в разрешении конфликтов проявляют мужчины: 22% против 14% женщин.

В выборке по возрастной принадлежности более высокую склонность к публичному обсуждению рабочих конфликтов проявляет молодежь в возрасте до 35 лет, нежели, старшее поколение.

По объему доходов большую склонность к рабочим конфликтов проявили респонденты с зарплатой 50-100 тыс. руб, а меньшую — те, кто получает от 100 тыс. руб. в месяц (14% в той или иной степени за, 57% — категорически против).

Ростовчане с высшим образованием значительно реже поддерживают идею публичности на работе — 15%. Респонденты со средним профессиональным значительно чаще переносят трудовые споры в публичную плоскость — 23%, доля категоричных противников среди них минимальна — 36%.

Наталья Белоштейн