В Екатеринбурге простились с гендиректором Недели моды Надеждой Матюхиной

С генеральным директором Недели моды в Екатеринбурге Надеждой Матюхиной прошло прощание, передает портал Е1. Она основала этот проект в 2014 году и руководила им в течение 22 сезонов.

Надежда Матюхина также 20 лет возглавляла школу моделей и агентство «Екатеринбург-Fashion». У нее осталось пятеро детей. Как сообщает портал, люди, которые работали с госпожой Матюхиной, запомнили ее добрым, веселым человеком, а также настоящим профессионалом.

Напомним, Надежда Матюхина умерла на прошлой неделе, 30 августа. Смерти предшествовала болезнь, точные причины не сообщаются.

Ирина Пичурина