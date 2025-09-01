Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге простятся с гендиректором Недели моды Надеждой Матюхиной

В субботу, 30 августа, в Екатеринбурге умерла генеральный директор городской Недели моды Надежда Матюхина. По данным портала Е1, смерти предшествовала болезнь.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Точные причины смерти госпожи Матюхиной не сообщаются. Дата и время прощания будут объявлены позже.

Неделя моды в Екатеринбурге проходит дважды в год. В рамках мероприятия проходят показы новых коллекций уральских мэтров и начинающих дизайнеров, гостей из разных городов России. Как отмечала Надежда Матюхина, проект к осеннему показу 2023 года приобрел всероссийский масштаб — он был посвящен 300-летию Екатеринбурга.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все