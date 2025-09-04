Автолизинг поддержали пробегом

Рынок автолизинга в июле 2025 года продемонстрировал оживление после двух месяцев спада, показав рост на 31% в месячном выражении. Несмотря на то что автолизинг уступает результатам прошлого года, сделки на вторичном рынке выросли на 9,6% к июлю 2024 года. Это связано с более низкими ценами на автомобили с пробегом и изъятую технику.

В июле 2025 года наметилась динамика роста нового бизнеса. В отчетном месяце лизинг новых и подержанных легковых и коммерческих автомобилей вырос на 31% по сравнению с июнем 2025 года и составил 25,1 тыс. шт. Это следует из данных «Газпромбанк Автолизинга» и маркетингового агентства НАПИ. Положительная ежемесячная динамика продаж наблюдалась в январе—апреле 2025 года (17 тыс., 18,6 тыс., 22 тыс. и 27,3 тыс. сделок соответственно), однако в мае-июне был зафиксирован спад (19,3 тыс. и 19,1 тыс. сделок соответственно).

Оживление в этом сегменте лизинга было вызвано снижением ключевой ставки и уменьшением цен на многие модели легковой и коммерческой техники. По словам директора НАПИ Татьяны Арабаджи, из-за больших стоков как новых автомобилей, так и изъятой техники с начала года снижаются цены на новые и подержанные автомобили. «По некоторым моделям совокупная выгода составляла 0,5–1 млн руб., по ряду моделей грузовых автомобилей выгода превышала 1 млн руб.»,— отмечает она.

В общем объеме сделок июля 51,3% пришлось на легковые автомобили, 23,6% на грузовые, 13,5% на LCV, 9,5% на прицепы, 1,4% на автобусы. При этом наблюдается рост доли LCV и легкового транспорта (на 5,0 п. п и 2,7 п. п соответственно).

Вместе с тем в годовом сравнении объемы лизингового бизнеса отстают почти на 38%. При этом автолизинг является одним из наиболее пострадавших сегментов. Так, по данным «Эксперт РА», наибольшее сокращение в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось в сегментах легковых (–27%) и грузовых (–67%) автомобилей, а также строительной техники (–56%). Это связано с регулярным повышением утильсбора и ростом долговой нагрузки транспортных компаний. Кроме того, по данным «Эксперт РА», впервые за шесть лет доля автолизинга в общем объеме нового бизнеса лизинговых компаний снизилась и составила 48% против 56% годом ранее.

Впрочем, в июле 2025 года наблюдался рост сделок в сегменте подержанных автомобилей по сравнению с прошлым годом. Так, если количество сделок на первичном рынке сократилось на 48% к июлю 2024 года, то на вторичном выросло на 9,6%. При этом общая доля лизинговых сделок с подержанными автомобилями достигла 31%, увеличившись на 13 п. п. к июлю 2024 года. Продолжающийся рост лизинговых сделок во вторичном сегменте обусловлен большей доступностью транспортных средств с пробегом и привлекательными ценовыми предложениями по лотам изъятой техники, отметил директор департамента продаж «Газпромбанк Автолизинга» Николай Фомин. Однако, по его оценке, результаты августа 2025 года, скорее всего, будут не такими успешными. Тем не менее сегмент техники с пробегом будет показывать рост продаж, в том числе на фоне отзыва ряда сертификатов ОТТС и ЭПТС китайских грузовиков, добавляет он.

Елена Ванюшина