Лизинг обвалился в рознице

Розничный сегмент лизингового рынка в первой половине 2025 года продемонстрировал рекордное падение: объем нового бизнеса упал на 49% год к году, что почти вдвое превысило снижение в корпоративном сегменте. Основными причинами стали высокая база прошлых лет, большая чувствительность малых и средних предприятий (МСП) к высокой стоимости финансирования, зависимость розничного сегмента от наиболее пострадавших отраслей — авто- и строительной техники. Эксперты не ожидают восстановления рынка раньше 2026 года.

В первом полугодии 2025 года объем портфеля лизинговых компаний (ЛК) показал отрицательную динамику впервые за пять лет. Он составил 12,3 трлн руб., сократившись на 8% к началу года, следует из данных рейтингового агентства «Эксперт РА».

При этом впервые за шесть лет в годовом сравнении розничные сегменты показали большее снижение, чем корпоративные. Наибольшее снижение в первом полугодии год к году, по данным «Эксперт РА», наблюдалось в сегментах легковых (–27%) и грузовых (–67%) автомобилей, а также строительной техники (–56%). В целом же объем нового бизнеса розничных сегментов снизился на 49% к первой половине 2024 года, составив 646 млрд руб., в то время как объем нового бизнеса корпоративных сегментов показал снижение на 21% (167 млрд руб.).

На опережающий темп сокращения нового бизнеса в розничных сегментах повлияла высокая база прошлого периода. «В 2023–2024 годах происходил прирост автолизинга и лизинга строительной техники за счет импортозамещающих процессов (экспансия китайских брендов на российский рынок) и государственной поддержки строительного сектора»,— отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. В 2025 году из-за высоких ставок и роста цен ухудшилась платежеспособность лизингополучателей, чему также способствовал кризис грузоперевозчиков и замедление стройки, добавляет эксперт. МСП традиционно наиболее чувствительны к ухудшению макроэкономической конъюнктуры и дорогой стоимости финансирования, добавляет гендиректор «Регион Лизинга» Рустем Мухамедов. Крупные лизингополучатели (корпоративный сегмент) более устойчивы в том числе за счет участия в нацпроектах и госзаказах, отмечает руководитель практики по оказанию услуг для лизинговых компаний «ТеДо» Алексей Бойко. «Такие проекты, как правило, имеют долгосрочный горизонт и менее подвержены краткосрочной волатильности рыночных условий»,— поясняет директор департамента по развитию бизнеса «Газпромбанк Лизинга» Вячеслав Михайлов.

На разную динамику сегментов повлияло также то, что «розничный портфель по срокам погашения короче, чем корпоративный, а значит, быстрее амортизируется (погашается)», отмечает финансовый директор ЛК «Европлан» Анатолий Аминов. Повлияла и структура лизинговых активов. Основная часть портфеля в розничном сегменте — это автомобили и грузовая техника, которые не требуют значительных затрат по подготовке к эксплуатации, поясняет Алексей Бойко. В корпоративном сегменте значительно выше доля других активов, например вагонов, оборудования, от которых сложнее отказаться в силу их большей интеграции в производственные или логистические процессы, добавляет он. «В сложных ситуациях крупные клиенты чаще идут на реструктуризацию задолженности, а не на возврат техники»,— добавляет директор департамента развития продаж «Интерлизинга» Анна Голикова.

Эксперты и лизинговые компании ожидают роста нового бизнеса год к году в обоих сегментах не раньше 2026 года. Тенденция большего падения розничного сегмента также продлится до конца года. «Вся лизинговая отрасль сейчас ставит в приоритет повышение финансовой стабильности, откладывая масштабирование деятельности на более благоприятное время»,— говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. Анатолий Аминов отмечает, что в текущем году цель «Европлана» — создание качественного лизингового портфеля, а не наращивание нового бизнеса и доли на рынке. «Восстановление объемов нового бизнеса в корпоративном сегменте может произойти благодаря крупным корпоративным сделкам, господдержке и стабильному спросу со стороны средних и крупных предприятий»,— отмечают в «ВТБ Лизинге».

Полноценный рост и в розничном, и в корпоративном сегментах возможен с 2026 года при условии дальнейшего снижения ключевой ставки. По мнению Сурена Асатурова, это произойдет, когда ключевая ставка станет ближе к 10–15%.

Елена Ванюшина