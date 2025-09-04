Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СВР: Мерц с детства жаждет мести за поражение Германии в 1945 году

Канцлер Германии Фридрих Мерц одержим идеей возмездия за разгром нацистской Германии Советским Союзом в 1945 году. Об этом заявила Служба внешней разведки России.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Фридрих Мерц

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

По версии СВР, стремление к реваншу формировалось у господина Мерца давно. «Жажда мести росла в нем с детства», — сказано в документе пресс-бюро СВР, поступившем ТАСС.

«Его близким хорошо известно, что канцлер воспитан на заветах деда и отца», — уверены в российской разведке. Родственники нынешнего канцлера «верой и правдой служили фашистскому режиму», добавили в СВР.

Также в ведомстве заявили, что господин Мерц распорядился скрыть причастность Германии к поставкам Украине ракет Taurus из-за опасения ответных ударов со стороны России.

Новости компаний Все