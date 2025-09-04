Политические элиты ФРГ выражают серьезную обеспокоенность в связи с поставками крылатых ракет Taurus Украине и возможными последствиями их применения против России. Об этом завили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

В ведомстве заявили, что канцлер Германии Фридрих Мерц обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставить ракеты для ударов по территории России. Чтобы снизить риски, немецкое руководство принимает меры по сокрытию причастности Берлина к поставкам, утверждают в СВР. Согласно заявлению, с ракет удаляют заводскую маркировку и заменяют некоторые детали. Однако полностью скрыть причастность Германии невозможно, так как управление системами будут вести командированные немецкие военные специалисты, уверены в СВР.

Канцлер Мерц одержим идеей реванша за разгром нацистской Германии в 1945 году войсками СССР, полагают в СВР. Там уверены, что «жажда мести росла в нем с детства» (цитата по ТАСС).