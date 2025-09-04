Путин начал визит во Владивосток с выставки о 155 бригаде Тихоокеанского флота

Рабочий день Владимира Путина во Владивостоке начался с посещения филиала национального центра «Россия», сообщили в пресс-службе Кремля. Туда президент добирался на катере «Ураган».

По прибытии в центр Владимир Путин осмотрел интерактивную зону, посвященную 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.

Далее сегодня у главы государства запланированы рабочие встречи, в том числе с иностранными гостями, и совещания по развитию ДФО. Завтра он примет участие в в пленарном заседании ВЭФ.