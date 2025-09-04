В аэропорту Салехарда задерживаются несколько авиарейсов

Несколько авиарейсов в аэропорту Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) задерживаются на отправление и прилет, следует из расписания на онлайн-табло салехардского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

На отправление задерживается вертолет авиакомпании «Ямал»: рейс ЯЛ-68 до Мыса Каменного, Яр-Сале и Сеяхи должен был вылететь в 9:00 — согласно расписанию, отправление перенесено на 11:30. Прибыть по графику не могут еще два рейса «Ямала»: из московского аэропорта Домодедово — прибытие рейса ЛА-32 ожидается в 12:04, и из Екатеринбурга — самолет по рейсу ЛА-121 должен прилететь в 11:52.

Ранее авиакомпанию Red Wings оштрафовали на 30 тыс. руб. по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества) за нарушения перед пассажирами после задержания рейса из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Екатеринбург.

Ирина Пичурина