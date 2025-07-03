Red Wings оштрафовали за нарушения после задержания авиарейса на Ямале

Авиакомпанию Red Wings оштрафовали на 30 тыс. руб. по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества) за нарушения перед пассажирами после задержания рейса из Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в Екатеринбург, передает Уральская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новоуренгойская транспортная прокуратура установила, что рейс WZ-1022 был задержан 15 марта на 26 часов 20 минут. По закону пассажирам при ожидании вылета должны были предоставить горячее питание четыре раза, однако перевозчик покормил их только два раза. Кроме того, одному из пассажиров не предоставили гостиницу, из-за чего он должен был сам потратиться на проживание в гостинице, на такси до нее и обратно до аэропорта.

Как сообщили «Ъ-Урал» в Red Wings, из-за сильного снегопада и бокового ветра 15 и 16 марта в аэропорту Нового Уренгоя задержали семь рейсов, из них три — самолеты Red Wings. «Это почти тысяча пассажиров, гостиницы города не смогли одновременно принять столько людей. Несмотря на это авиакомпания нашла решение и смогла разместить пассажиров, которым потребовалась гостиница, однако это заняло дополнительное время. Авиакомпания оперативно извещала пассажиров о времени вылета и выполнила рейс сразу, как позволила погода. Мы еще раз приносим извинения пассажирам за неудобства и просим с пониманием отнестись к задержкам по погодным условиям — это вопрос безопасности»,— сказано в сообщении.

Ранее авиакомпанию «Уральские авиалинии» оштрафовали после проверки уральской транспортной прокуратуры более чем на 40 тыс. руб. Компания без обоснований отказала в объединении норм провоза багажа пассажирам, следовавшим совместным рейсом.

Ирина Пичурина