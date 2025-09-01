Дропа из Южно-Сахалинска задержали после обмана петербуржца на 20 млн рублей

По подозрению в причастности к обману 84-летнего жителя Санкт-Петербурга на 20 млн рублей задержан житель Южно-Сахалинска в возрасте 27 лет. В полиции полагают, что он был дропом мошенников.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, предполагаемого злоумышленника задержали по месту жительства, на Арцеуловской аллее. Он стал фигурантом дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Пенсионер из поселка Парголово лишился крупной суммы денег после звонков неизвестных с требованием передать деньги для поимки неких преступников. Полиции о случившемся рассказал его сосед.

Татьяна Титаева