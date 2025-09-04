Площадь нефтяного пятна в Черном море уменьшилась до 100 квадратных километров

Пятно нефтепродуктов, разлив которых произошел в Черном море в конце августа, продолжает фиксироваться в акватории южнее Керченского пролива, в зоне стоянки судов. По данным специалиста по дистанционным методам исследования Сергея Станичного, сотрудничающего с «Морспасслужбой», его площадь сократилась до 100 кв. км, пишет ТАСС.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее спутниковые наблюдения показывали, что загрязнение достигало 350 кв. км, однако на этой неделе пятно стало распадаться на отдельные скопления. При этом объем нефтепродуктов в настоящий момент не поддается оценке.

Разлив произошел 29 августа во время погрузочных операций с танкером в акватории порта Новороссийск. После инцидента Каспийский трубопроводный консорциум приостановил работу одного из трех выносных причальных устройств на своем морском терминале.

Вячеслав Рыжков