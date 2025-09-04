Пожарные спасли четырех человек из горящей пятиэтажки в Тюмени

Из горящего пятиэтажного дома по адресу ул. 50 лет Октября, 64 в Тюмени пожарные спасли четырех человек, сообщили в МЧС Тюменской области. Еще шестеро жителей были эвакуированы на свежий воздух.

Фото: МЧС Тюменской области

Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже поступило пожарным 3 сентября после 18:00. Площадь пожара составила 40 кв. м — его тушили 24 человека и восемь единиц техники. Причина возгорания устанавливается, пострадавших нет.

Напомним, ночью 1 сентября сотрудники МЧС во время пожара в девятиэтажном доме на ул. Холодильная, 40 спасли 12 человек, включая восемь детей. Еще 42 жильцов эвакуировали на улицу, один получил травму.

Ирина Пичурина