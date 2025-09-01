Во время пожара в Тюмени сотрудники МЧС спасли 12 жителей девятиэтажки

В Тюмени сотрудники МЧС во время пожара в девятиэтажном доме на ул. Холодильная, 40 спасли 12 человек, включая восемь детей. По данным МЧС Тюменской области, еще 42 жильцов эвакуировали на улицу, один получил травму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Тюменской области Фото: МЧС Тюменской области

Сообщение о возгорании электрощитка в подъезде поступило спасателям 1 сентября после полуночи. К моменту прибытия первых пожарных горели электрощитовые с пятого по девятый этажи. Пожар уже ликвидирован — его тушили 38 сотрудников МЧС при помощи девяти единиц основной и специальной техники.

Ранее один человек погиб во время пожара в девятиэтажном доме на ул. Республики д.220 в Тюмени. Сообщение о возгорании в квартире поступило вечером 18 августа после 16:00.

Ирина Пичурина