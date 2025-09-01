Во время пожара в Тюмени сотрудники МЧС спасли 12 жителей девятиэтажки
В Тюмени сотрудники МЧС во время пожара в девятиэтажном доме на ул. Холодильная, 40 спасли 12 человек, включая восемь детей. По данным МЧС Тюменской области, еще 42 жильцов эвакуировали на улицу, один получил травму.
Фото: МЧС Тюменской области
Сообщение о возгорании электрощитка в подъезде поступило спасателям 1 сентября после полуночи. К моменту прибытия первых пожарных горели электрощитовые с пятого по девятый этажи. Пожар уже ликвидирован — его тушили 38 сотрудников МЧС при помощи девяти единиц основной и специальной техники.
Ранее один человек погиб во время пожара в девятиэтажном доме на ул. Республики д.220 в Тюмени. Сообщение о возгорании в квартире поступило вечером 18 августа после 16:00.