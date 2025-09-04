РСПП заявил о снижении ключевой ставки «на следующей неделе»

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил на полях Восточного экономического форума, что Банк России «уже на следующей неделе» снизит ключевую ставку. По его словам, этот шаг станет возможностью для восстановления проектов, которые «были приостановлены из-за увеличения ключевой ставки до 21%».

Представители банковского сектора считают, что Банк России на ближайшем заседании по ключевой ставке снизит ее «либо на 100, либо на 200 базисных пунктов». Аналогичного мнения придерживаются в Госдуме РФ. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков спрогнозировал, что снижение будет «аккуратным» в связи с наличием «разнонаправленного движения цен».

Ставка снижается в последние несколько месяцев. На заседании в июне ЦБ понизил уровень ключевой ставки с 21% до 20% годовых, в июле — до 18%.

Влад Никифоров