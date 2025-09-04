Германия и Китай остаются в топ-5 стран, граждане которых часто посещают Россию

Германия и Китай стабильно входят в пятерку стран, туристы из которых чаще всего посещают Россию. Об этом рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Министерства экономического развития Никита Кондратьев.

«Первое место занимает Китай,— сообщил господин Кондратьев «РИА Новости» на Восточном экономическом форуме.— Германия тоже ... входит стабильно в топ-5». Он добавил, что в последнем случае «это могут быть как граждане с двойным гражданством, так и соотечественники».

Китай с 15 сентября введет для россиян безвизовый режим на срок до 30 дней. Российские власти прорабатывают ответную отмену виз для граждан КНР, заявили в МИДе. Туроператоры ожидают роста спроса у россиян на это направление до 40%. Сегмент деловых поездок может показать более сдержанный рост — на 15–20%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туристам смягчили режим».