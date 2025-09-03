МИД РФ: ответная отмена виз для граждан Китая пока прорабатывается

Российские власти прорабатывают ответную отмену виз для граждан Китая при поездках в РФ, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. В какой срок может быть решен этот вопрос, она не уточнила.

«Этот вопрос сейчас находится в стадии проработки... Будем делиться этой информацией по ходу ее межведомственного согласования»,— уточнила она в интервью ТАСС на полях ВЭФ.

Китай с 15 сентября введет безвиз для россиян с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток. Это приведет к росту числа поездок в материковый Китай на 30–40% год к год, заявила “Ъ” исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Спецпредставитель президента РФ Борис Титов говорил, что соглашение о 30-дневном безвизовом режиме между Россией и КНР предполагает аналогичную меру и для китайских граждан.

