Трамп рассказал о «фазах два и три» по давлению на Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не приступал ко «второй и третьей фазам» давления на Россию в связи с конфликтом на Украине.

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

Американский лидер резко ответил на критику одного из репортеров, который выразил мнение о том, что Вашингтон не выполняет свои ультиматумы России несмотря на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. «Вы называете это бездействием, а я еще не приступил ни ко второй, ни к третьей фазе, но когда вы говорите, что никаких действий не предпринимается, я думаю, вам следует найти себе новую работу»,— сказал господин Трамп в ходе общения с прессой в Белом доме.

В качестве примера давления на Москву Трамп привел введенные 50-процентные пошлины против Индии за покупку российской нефти, которые, по его словам, «стоят сотни млрд долларов» и наносят ущерб России. При этом американский лидер подчеркнул, что если решение российского президента Владимира Путина по украинскому конфликту не устроит США, то «мир увидит, что произойдет».

С 27 августа вступили в силу пошлины США в размере 50% на индийские товары из-за продолжения закупок российской нефти. Несмотря на давление США, правительство Индии разрешило использование танкеров с иранской или российской страховкой для Nayara Energy (49,13% принадлежат «Роснефти»), а также использование компанией судов, попавших под санкции ЕС, для импорта нефти из РФ.

