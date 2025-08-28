Баррель за лояльность

В августе доля Индии в российском нефтяном экспорте незначительно уменьшилась, но страна все равно остается ключевым направлением поставок. Россия сохраняет стабильные отгрузки в Индию на уровне 165 тыс. тонн в сутки, компенсируя сокращение поставок в Китай. Чтобы удержать индийских покупателей, дисконты Urals могут быть расширены более чем на $1,5 за баррель.

Доля Индии среди крупнейших покупателей российской нефти за три недели августа скорректировалась до 42,3% против 47,6% годом ранее, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). По итогам 24 дней августа отгрузки нефти из РФ в Индию составили 165 тыс. тонн в сутки. Согласно данным ЦЦИ, с января по июль 2025 года среднемесячный объем экспорта в страну варьировался в пределах 115–220 тыс. тонн в сутки, с начала августа — 137–204 тыс. тонн в сутки.

С 27 августа вступили в силу пошлины США в размере 50% на индийские товары из-за продолжения закупок Индией российской нефти. Индия могла бы «уже завтра» добиться снижения пошлин до 25%, если бы прекратила импорт нефти из России, говорил в интервью Bloomberg торговый советник Белого дома Питер Наварро.

Как отмечается в обзоре ЦЦИ, несмотря на давление США, правительство Индии разрешило использование танкеров с иранской или российской страховкой для Nayara Energy (49,13% принадлежат «Роснефти»), а также использование компанией судов, попавших под санкции ЕС, для импорта нефти из РФ. Это говорит о настрое Индии на поддержание сотрудничества с РФ, считают в ЦЦИ.

Общий объем морского экспорта российской нефти с 18 по 24 августа снизился на 3% к предыдущей неделе, до 374 тыс. тонн в сутки, следует из обзора ЦЦИ. Экспорт в Индию на неделе снизился на 19%, до 137 тыс. тонн в сутки, что аналитики связывают с отсутствием отгрузок сорта ESPO в страну. Объем поставок Urals в Индию вырос на 9% неделя к неделе, до 960 тыс. тонн. В Индии лето традиционно сопровождается активным сезоном муссонов, что может приводить к частичному падению поставок, объясняют в ЦЦИ.

Морские поставки нефти в Китай на предыдущей неделе снизились на 3%, до 129 тыс. тонн в сутки. Но, по оценкам ЦЦИ, один из танкеров с неизвестным пунктом назначения следует в КНР, что увеличит показатель экспорта российского сырья в страну на 10% за неделю, до 146 тыс. тонн в сутки. Начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев говорит, что давление на российский экспорт усиливается из-за плановых ремонтов на китайских НПЗ и конкуренции со стороны иранской нефти, которая предлагается с большим дисконтом.

По оценкам ЦЦИ, чтобы удержать индийских покупателей, поставщикам из РФ придется увеличить дисконт на Urals более чем на $1,5 за баррель.

Дисконты на Urals на предыдущей неделе уже расширились: скидка в порту Приморск выросла на 8,1%, до $12,95 за баррель (FOB), в порту Новороссийск — на 3%, до $12,2 за баррель (FOB). На 25 августа большинство участников рынка оставили размер дисконта Urals без изменений, ожидая развития геополитических отношений, указывают в ЦЦИ. По подсчетам Олега Абелева, при поставках 3,5–4 млн баррелей в сутки (б/с) дисконт $1,5 за баррель приводит к потерям $5–6 млн в день, или около 2 млрд руб. в год.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что РФ не обязательно придется расширять дисконт на Urals для Индии. По его словам, Нью-Дели понимает, что пошлины США связаны не с нефтью, а с более широкими претензиями, поэтому отказываться от выгодных поставок нецелесообразно. Возможное увеличение дисконта, полагает эксперт, будет временным, а для доходов РФ куда важнее общий уровень мировых цен на нефть. По словам старшего аналитика БКС Кирилла Бахтина, расширение дисконта на $1,5 за баррель умеренно, в пределах 3%, влияет на экспортные доходы, потому не будет существенным.

По оценкам ЦЦИ, суммарный уровень отгрузок российской нефти в августе будет находиться в диапазоне показателей ежемесячных поставок 2025 года — 399–455 тыс. тонн в сутки.

Аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян говорит, что с учетом текущей геополитической обстановки причин для резкого падения экспорта в начале сентября нет. По прогнозу Игоря Юшкова, в августе—сентябре возможно увеличение объемов экспорта российского сырья из-за аварий на НПЗ, которые сокращают объемы переработки. Кирилл Бахтин ожидает в сентябре рост морского экспорта из РФ на 2% месяц к месяцу в связи с наращиванием добычи в рамках ОПЕК+.

По данным Reuters, из-за расширения дисконтов в сентябре поставки российского сырья в Индию вырастут на 10–20% к августу. А Bloomberg сообщает, что НПЗ Индии в октябре планируют закупать 1,4–1,6 млн б/c российской нефти против среднего показателя в 1,8 млн б/с за первое полугодие.

Ольга Семеновых