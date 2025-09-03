Трамп ответил на обвинения в бездействии по вопросу Украины

Президент США Дональд Трамп осадил американского журналиста, который обвинил его в бездействии по украинскому вопросу. Глава Белого дома напомнил, что две недели назад наложил «санкции» на Индию — одного из главных импортеров российской нефти. По его словам, это стоит России «сотен миллиардов долларов».

«Не говорите мне об этом»,— сказал Дональд Трамп в ответ на слова журналиста. Он напомнил о «санкциях» США в отношении Индии. «Это стоит России сотен миллиардов долларов»,— указал американский лидер.

Такой ответ Дональд Трамп дал после того, как один из журналистов в Овальном кабинете обвинил его в бездействии по вопросу Украины. «Вы несколько раз выражали разочарованность Владимиром Путиным, но с момента, как вы заняли свой пост, не было действий»,— сказал журналист.

С 27 августа вступили в силу пошлины США в размере 50% на индийские товары из-за продолжения закупок российской нефти. Несмотря на давление США, правительство Индии разрешило использование танкеров с иранской или российской страховкой для Nayara Energy (49,13% принадлежат «Роснефти»), а также использование компанией судов, попавших под санкции ЕС, для импорта нефти из РФ.

Анастасия Домбицкая