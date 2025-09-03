Глава Госдепа: США готовятся объявить войну наркотеррористам

Президент США Дональд Трамп собирается объявить войну террористическим организациям, связанным с наркоторговлей. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам визита в Мексику.

«Идея в том, что президент США собирается объявить войну террористическим организациям, связанным с наркоторговлей»,— сказал Марко Рубио.

Марко Рубио также отметил, что сотрудничество США и Мексики в области безопасности достигло беспрецедентного уровня. По его словам, что в текущем состоянии Мексика и США «близки как никогда» в вопросе сотрудничества в области безопасности.

Визит Марко Рубио в Мексику проходит на фоне обострения ситуации в Латино-Карибской Америки, где в последние недели началось развертывание военно-морских сил США. Вчера президент США Дональд Трамп сообщил об ударе американских ВС по судну в международных водах вблизи Венесуэлы. По данным Белого дома, судно связано с венесуэльскими наркоторговцами в Карибском море. Как уточнила американская сторона, при атаке погибли 11 человек. В том же интервью Пит Хегсет предупредил, что этот удар не будет единственным.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Пентагон дал наркотикам бой».

Анастасия Домбицкая