Reuters: Уиткофф прибыл в Париж в преддверии встречи «коалиции желающих»

Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Париже в преддверии встречи «коалиции желающих», на которой будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Они не уточнили, планирует ли господин Уиткофф участвовать во встрече европейцев.

«Дипломаты не сообщили, будет ли он присутствовать на заседании коалиции в четверг,— пишет Reuters, — скорее всего, (Стив Уиткофф. — "Ъ") проведет переговоры с украинской делегацией».

4 сентября в Париже состоится встреча представителей европейских стран из числа «коалиции желающих» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой консультаций станут гарантии безопасности. Основной вариант, рассматриваемый украинскими союзниками, — формат «НАТО Лайт», предполагающий, что в случае нападения на Украину гаранты безопасности в течение 24 часов должны согласовать ответные меры.

О развитии ситуации вокруг Украины — в материале «Ъ» «Германия предложила Еврокомиссии помолчать».

Анастасия Домбицкая