Власти Эфиопии намерены вернуть выход к морю

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что «не так уж сложно» вернуть стране выход к Красному морю. Он считает, что власти «уже завтра» могут исправить «историческую ошибку», и получить доступ к портам, передает его слова Addis Insight. Этот вопрос, по его мнению, и спустя десятилетия остается актуальным из-за роста населения Эфиопии и экономических целей страны.

«Мы молчали десятилетиями, но оставаться пленником этой земли больше невозможно. Это не вопрос гордости — это стало вопросом выживания»,— заявил премьер.

Премьера публично поддержал директор департамента внешних связей и военного сотрудничества Министерства обороны Эфиопии. Генерал считает, что решение отделить Асэб от Эфиопии было принято незаконно. Он заявил, что Эфиопия имеет исторические связи с портом Асэб, который сейчас находится на территории независимой Эритреи.

Власти Эритреи рассматривают стремление Эфиопии вернуть выход море как вызов своему суверенитету, отмечает Addis insight. При этом Абий Ахмед до этого заявлял, что «в войне необходимости нет», а обеспечение доступа к морскому порту будет осуществляться «на основе взаимной выгоды, общего пользования и рыночных принципов».

Эфиопия лишилась выхода к морю в 1993 году после референдума о независимости Эритреи. С 1952 года регион находился в составе Эфиопии на правах автономии, но позже в стране было упразднено федеративное устройство, и регион потерял свою независимость. Вопрос о суверенитете Эритреи вылился в вооруженный конфликт, который длился 30 лет.