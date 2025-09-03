Суд взыскал с Euroclear $105 млн по иску Сбербанка

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сбербанка (MOEX: SBER) о взыскании $105,4 млн с бельгийского Euroclear Bank, передает «РИА Новости». Представитель истца заявил, что Сбербанк требовал взыскать с компании убытки из-за блокировки доходов в рамках антироссийских санкций.

Между Сбербанком и Euroclear Bank было заключено соглашение, по которому российский банк в 2003 и 2018 годах открыл в бельгийской кредитной организации три счета для хранения валюты и ценных бумаг клиентов. В 2022 году на фоне санкций Euroclear Bank заблокировал эти счета.

В ноябре 2024 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Euroclear Bank 2,9 млрд руб. в пользу «Сбера». В декабре московский арбитраж удовлетворил иск российского банка против депозитария еще на $23 млн.