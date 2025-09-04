Покупатели собрались в школу

На неделе перед 1 сентября, когда шла активная подготовка к началу нового учебного года, посещаемость крупноформатных торговых центров Москвы увеличилась на 5% год к году. Рост прослеживается после длительного снижения. Это связано с активным развитием досуговой составляющей в таких объектах и замедлением перетока спроса в онлайн.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Mall Index (отражает число посетителей на 1 кв. м) в крупноформатных торговых центрах (от 40 тыс. кв. м) Москвы на неделе 25–31 августа вырос на 5% год к году, подсчитали в Focus Technologies. В России в целом прирост на 1%. Крупные объекты — единственный формат торгцентров, показывающий увеличение трафика. Mall Index в России в целом в преддверии 1 сентября сократился на 1% год к году, малые (5–20 тыс. кв. м) и средние (20–40 тыс. кв. м) торговые центры показали снижение на 2% год к году, отмечают в Focus Technologies.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин считает, что в России на последней неделе августа посещаемость торгцентров сократилась на 2–3% год к году, но в Москве объекты зафиксировали скачок на 20%. Трафик и продажи в этом году были лучше ожиданий, отмечает директор по маркетингу Fashion House Group Константин Анисимов. По данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), число покупок одежды и обуви 20–31 августа выросло на 2% год к году, по итогам первой половины года был спад на 7%.

Период перед 1 сентября считается показательным для рынка торговой недвижимости. Это один из сезонных пиков потребительской активности. Такие всплески на рынке также отмечаются в преддверии Нового года, 23 Февраля и 8 Марта. Старший директор CMWP Андрей Шувалов говорит, что перед 1 сентября посещаемость торговых центров обычно прибавляет 10–15% к средним значениям. Становится много покупателей с детьми, с которыми активно посещают не только магазины, но и зоны развлечений, фуд-корты, отмечает он.

С 2022 года крупноформатные торговые центры испытывают сложности. Их посещаемость упала после ухода с российского рынка популярных зарубежных брендов, нередко занимавших до половины площадей (см. “Ъ” от 14 декабря 2022 года). Основным драйвером рынка торговой недвижимости с тех пор считались малоформатные объекты в спальных районах, куда потребители обычно ходят за продуктами (см. “Ъ” от 24 октября 2024 года).

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев считает, что в преддверии 1 сентября интерес потребителей в принципе обращен преимущественно к крупноформатным объектам, где больше магазинов, а значит, широкий ассортимент. Президент Magic Group (развивает сеть универмагов Slava) Александр Перемятов считает основной причиной роста посещаемости низкую базу прошлого года. Тогда именно в преддверии 1 сентября потребительская активность начала заметно снижаться, а трафик торговых центров падать, напоминает он.

Павел Люлин связывает эффект с ростом событийной активности. В Москве традиционные мероприятия формата back to school усилили промоакциями и локальными фестивалями, говорит он. Директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Юлия Кузнецова обращает внимание на усилия профильных ритейлеров. Например, магазины одежды Sela запустили школьную коллекцию в формате поп-апов, а Smena продвигала свою продукцию на тематических ярмарках.

Падение интереса потребителей к крупноформатным торговым центрам остановилось, считает господин Люлин. Вакантность в них остается минимальной, и целевой трафик постепенно переориентируется на такие объекты с малоформатных, которые, напротив, теряют посетителей, констатирует эксперт. Он обращает внимание на то, что районные объекты реже, чем крупноформатные, обновляют концепции. Позитивно на рынок торговой недвижимости, по мнению господина Люлина, влияет и замедление перетока спроса в онлайн.

Несмотря на рост потребительского интереса, Павел Люлин сомневается, что активность девелоперов по строительству крупноформатных торгцентров вырастет. Эксперт отмечает, что на ближайшее будущее запланирован ввод только двух суперрегиональных объектов (от 80 тыс. кв. м) — «Золотой» в Екатеринбурге и Hollywood в Санкт-Петербурге. «Интерес арендаторов к таким объектам есть, но это слишком большие инвестиции с долгой окупаемостью»,— говорит господин Люлин.

Александра Мерцалова