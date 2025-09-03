Сбербанк требует банкротства крупного винного дистрибутора Alianta Group

Сбербанк подал заявление о банкротстве ООО «Вино он-лайн АГ» — ключевой структуры одного из крупнейших винных импортеров России, Alianta Group. Совокупный долг компании перед всеми кредиторами превышает 3 млрд рублей. С 1 сентября Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании из-за неуплаты налогов.

По данным СПАРК, выручка «Вино он-лайн АГ» по итогам 2024 года упала на 22,38%, до 3,19 млрд рублей. Кризис дистрибутора связан с общим спадом на рынке: импорт вина в Россию за четыре месяца 2025 года сократился более чем в два раза. Эксперты связывают это с повышением ввозных пошлин до 25% и высокой ключевой ставкой.

Ситуация усугубляется внутренним управленческим кризисом в Alianta Group. Наиболее уязвимыми оказались компании, работающие с недорогими винами из недружественных стран, так как их продукция значительно подорожала и потеряла спрос.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Алкоголь погружается в долги».