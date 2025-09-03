Алкоголь погружается в долги

Снижение поставок вина в Россию из-за рубежа после повышения импортных пошлин создает все больше рисков для дистрибуторов такой продукции. Под угрозой банкротства оказалась одна из основных структур Alianta Group — крупного поставщика вина. Совокупный долг «дочки» импортера алкоголя перед всеми кредиторами, среди которых Сбербанк (MOEX: SBER), превышает 3 млрд руб.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что Сбербанк намерен обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ООО «Вино он-лайн АГ» — одной из главных структур крупного винного дистрибутора Alianta Group, “Ъ” узнал из сообщения на сайте «Федресурс». С 1 сентября 2025 года Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала все операции «Вино он-лайн АГ» из-за неуплаты налогов и штрафов, следует из информации в СПАРК. В Alianta Group на запрос “Ъ” не ответили, в Сбербанке отказались от комментариев.

Совокупная долговая нагрузка «Вино он-лайн АГ» превышает 3 млрд руб., говорится в СПАРК. При этом, как отмечено на «Федресурсе», 100% долей в бизнесе компании находятся в залоге, залогодержатель не указан. По данным СПАРК, по итогам 2024 года выручка «Вино он-лайн АГ» сократилась на 22,38%, до 3,19 млрд руб., чистая прибыль — на 49,84%, до 52,9 млн руб.

Alianta Group основана в 1993 году, специализируется на импорте вина. По собственным данным компании, она входит в топ-10 дистрибуторов такой продукции. Развивает собственные винотеки Wine Express, в том числе в качестве франшизы. Основным бенефициаром Alianta Group выступает Армен Гришкян.

Блокировка счетов ФНС является независимым, но крайне значимым действием, усиливающим позицию Сбербанка, поясняет партнер Novator Legal Group Александр Катков. По его оценке, это не только усугубляет операционный кризис компании, но и делает вероятность удовлетворения судом заявления банка довольно высокой.

В последнее время дистрибуторы вина сталкиваются с трудностями все чаще. Как сообщал “Ъ” 31 марта, импортер вина AVE Wine, принадлежащий экс-совладельцам аптечной сети «36,6» Владимиру Кинцурашвили и Ивану Саганелидзе, также рискует столкнуться с банкротством. Ранее многие дистрибуторы вина работали как технические импортеры — логисты по поставкам такой продукции в ритейл с небольшой маржой и значительными объемами поставок, отмечает руководитель WineRetail Александр Ставцев. Но, по его словам, с 2018–2019 годов крупные сети начали переходить на самостоятельный импорт вина и объем заказов у таких компаний снизился.

Среди прочих факторов господин Ставцев выделяет введение высоких пошлин и высокую ключевую ставку ЦБ. В августе 2024 года пошлина на ввоз вина из недружественных стран была установлена в размере 25% от стоимости, но не менее $2 за один литр продукции. Ранее ставка составляла 20%. Это привело к тому, что такие вина сильно подорожали, особенно в нижнем ценовом сегменте, констатирует исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. По его оценке, позиции, стоившие ранее около 500 руб., продаются теперь дороже 1,2 тыс. руб. «Естественно, это привело к снижению спроса и ударило по маржинальности импортеров»,— говорит он. По итогам четырех месяцев 2025 года импорт вина снизился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 15,2 млн до 6,9 млн декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.

По словам источника “Ъ” на алкогольном рынке, более года назад Alianta Group испытала внутренний управленческий кризис и до сих пор пытается оправиться от него.

Господин Липилин говорит, что наибольшие риски несут как раз такие компании, как Alianta Group, специализирующиеся на винах нижнего ценового сегмента из недружественных стран. У них ограниченные возможности для маневра, считает он.

Сейчас более устойчивы те импортеры, которые начали вкладываться в производство собственного алкоголя, развивают свои розничные сети или вовремя дополнили портфель российскими винами наиболее успешных брендов, говорит Александр Ставцев. На плаву остаются и сравнительно небольшие компании-импортеры, которые работают в рамках более крупных бизнес-структур, заключает эксперт.

Владимир Комаров, Анатолий Костырев