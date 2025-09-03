«Полипластик» рассматривает несколько сделок на рынке слияний и поглощений

Крупнейший в России производитель полимерных труб «Полипластик» рассматривает несколько проектов в формате безденежных сделок. Об этом «Ъ» заявил председатель совета директоров корпорации Лев Гориловский.

«Мы остаемся открытыми к сделкам, которые способны дать долгосрочный эффект и повысить устойчивость бизнеса... Если они обеспечат рост EBITDA и создадут синергию внутри группы, мы рассматриваем их положительно»,— сказал господин Гориловский в интервью «Ъ».

Господин Гориловский в беседе указал за первые шесть месяцев 2025 года рынок упал на 19-20%. В «Полипластике» считают, что и по итогам года падение будет находиться на уровне до 20%, если ключевая ставка останется на отметке 15% и выше.

Подробнее — в интервью «Ъ» с Львом Гориловским.