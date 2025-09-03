В России сократился рынок полимерных труб

Выпуск полимерных труб в России за первые шесть месяцев 2025 года сократился на 11%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных Росстата. В отрасли по итогам полугодия сообщают о падении рынка на 19-20% год к году. Основной владелец и председатель совета директоров группы «Полипластик» Лев Гориловский в интервью «Ъ» назвал высокую ключевую ставку одним из самых существенных факторов падения рынка полимерных труб.

«Мы наблюдаем объективное замедление спроса, связанное со сдвигом вправо ряда инвестиционных решений крупными промышленными предприятиями. Многие компании вынуждены откладывать капитальные затраты из-за роста их стоимости на фоне высокой ключевой ставки, которую невозможно переложить в тарифы»,— сказал господин Гориловский.

Идеальный уровень ключевой ставки для развития отрасли — 6,5%, отметил руководитель «Полипластика». «Реалистичный ориентир — снижение хотя бы до 10–12%. Такой диапазон радикально улучшит ситуацию в отрасли и позволит оживить инвестиционный спрос»,— сказал он.

В «Полипластике» считают, что по итогам года рынок упадет на 15–17% при снижении ключевой ставки до 10–12%. Стресс-сценарий — падение до 20% и более при сохранении ставки на уровне 15% и выше.

Подробнее — в интервью «Ъ» с Львом Гориловским.