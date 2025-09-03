Украинским диверсантам дали до 28 лет колонии за удар по аэродрому «Шайковка»

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор украинским диверсантам: Андрею Антоненко, Андрею Кулишу, Алексею Мазуренко и Денису Ткаченко. Им назначили от 26 до 28 лет лишения свободы со штрафом от 1,7 млн до 2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Фигурантов признали виновными в участии в террористическом сообществе и совершении терактов, а также незаконном пересечении госграницы. Злоумышленникам также вменили контрабанду и незаконный оборот взрывчатки и огнестрельного оружия.

Суд установил, что с октября 2022 по июнь 2023 года диверсанты вступили в террористическую организацию, созданную ГУР Украины. В ее составе они переносили через российскую границу взрывчатку, оружие и боеприпасы, которые затем прятали в тайники.

Кроме того, злоумышленники минировали объекты гражданской инфраструктуры. В августе 2023 года террористы запустили БПЛА для удара по аэродрому «Шайковка». В результате был поврежден самолет ТУ-22М3. Ущерб от теракта оценили в 1,4 млрд руб.

Членов группировки задержали 30 августа 2023 года при попытке перейти границу. Согласно материалам дела, все четверо работали в Службе безопасности Украины (СБУ). После удара по аэродрому украинцы должны были устроить теракты в Навлинском районе Брянской области.

Никита Черненко