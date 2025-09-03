Трамп: США не будут выводить своих военных из Польши

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не планирует выводить американских военных из Польши. Он добавил, что правительство Польши наоборот хочет, чтобы войск США на территории страны стало больше.

«Они (американские военные.— “Ъ”) останутся в Польше. У нас с Польшей полное взаимопонимание»,— сказал господин Трамп на встрече с президентом страны Каролем Навроцким. Американский президент также отметил, что отношения Вашингтона и Варшавы основаны «на большом доверии — большем, чем с большинством стран»

Господин Трамп отметил, что США планируют выводить войска из других стран, однако по отношению к Польше такой вариант не рассматривается. «Мы полностью на ее стороне и всегда поможем ей защитить себя»,— отметил господин Трамп.

В апреле телеканал NBC News сообщил, что Пентагон рассматривает предложение о выводе до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы. Речь шла о подразделениях из 20 тыс. человек, отправленных в регион президентом США Джо Байденом в 2022 году для укрепления обороны граничащих с Украиной стран.