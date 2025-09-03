Мирный житель погиб в Курской области при ударе дрона

В результате удара беспилотника ВСУ в селе Белица Беловского района Курской области погиб 52-летний мужчина. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Господин Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего. Он назвал произошедшее бесчеловечным преступлением. Врио губернатора указал на то, что обстрел произошел 3 августа, когда в России отмечается день солидарности в борьбе с терроризмом. Он призвал жителей сохранять бдительность.