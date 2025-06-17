Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-премьера КЧР на 42 млрд рублей

Генеральная прокуратура подала в суд иск о передаче государству имущества бывшего председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики Владимира Кайшева общей стоимостью свыше 41,9 млрд руб. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

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В перечень спорного имущества входят Пятигорский молочный комбинат, ООО «Насиб», которое управляет Пятигорским ипподромом, ООО «Елизавета-минеральные воды» и свыше 40 организаций «Село им. Г.В. Кайшева». Кроме того, под требования попадают 67 земельных участков, 35 нежилых зданий, жилые дома в Московской области и Ставропольском крае, квартиры и автомобили.

Прокуратура Карачаево-Черкесии потребовала вернуть в государственную собственность участок земли в селе Архыз площадью 8,2 га стоимостью 190 млн руб. По версии следствия, глава сельской администрации подделал выписки из похозяйственной книги, указав в них супругу как владельца участка.

Николай Аксенов