Экс-глава московского СКР Дрыманов ушел на СВО оператором дронов
Как стало известно «Ъ», осужденные за коррупцию экс-сотрудники столичного управления СКР Александр Дрыманов и Алексей Крамаренко участвуют в боевых действиях в зоне СВО. Дрыманов — бывший глава столичного управления СКР. Крамаренко был начальником следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы.
Бывший глава московского управления СКР Александр Дрыманов (справа)
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Дрыманов, приговоренный к 12 годам. Его освободили по состоянию здоровья в августе 2024 года. После реабилитации он подписал контракт с Минобороны и летом 2025 года уехал в зону боевых действий оператором БПЛА. В 2014 году Дрыманов руководил расследованием дел о геноциде русского населения на востоке Украины.
Крамаренко, осужденный на 10 лет за взятку от авторитета Шакро Молодого, был освобожден досрочно ранее — в 2023 году — и также отправился воевать рядовым бойцом. По данным «Ъ», сейчас он возглавляет штурмовой отряд.
Участие в СВО позволяет судимости считаться погашенной в случае получения государственной награды. Третий фигурант этого громкого дела, Михаил Максименко, покончил с собой в колонии в 2023 году.
