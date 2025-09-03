Экс-глава московского СКР Дрыманов ушел на СВО оператором дронов

Как стало известно «Ъ», осужденные за коррупцию экс-сотрудники столичного управления СКР Александр Дрыманов и Алексей Крамаренко участвуют в боевых действиях в зоне СВО. Дрыманов — бывший глава столичного управления СКР. Крамаренко был начальником следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава московского управления СКР Александр Дрыманов (справа)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бывший глава московского управления СКР Александр Дрыманов (справа)

Дрыманов, приговоренный к 12 годам. Его освободили по состоянию здоровья в августе 2024 года. После реабилитации он подписал контракт с Минобороны и летом 2025 года уехал в зону боевых действий оператором БПЛА. В 2014 году Дрыманов руководил расследованием дел о геноциде русского населения на востоке Украины.

Крамаренко, осужденный на 10 лет за взятку от авторитета Шакро Молодого, был освобожден досрочно ранее — в 2023 году — и также отправился воевать рядовым бойцом. По данным «Ъ», сейчас он возглавляет штурмовой отряд.

Участие в СВО позволяет судимости считаться погашенной в случае получения государственной награды. Третий фигурант этого громкого дела, Михаил Максименко, покончил с собой в колонии в 2023 году.

