От удара БПЛА погиб мирный житель в Курской области

В селе Белица Беловского района Курской области ВСУ нанесли удар с помощью беспилотника. В результате атаки погиб 52-летний мужчина. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Вчера вблизи села Поповка Рыльского района на минах подорвались двое мужчин в возрасте 28 и 38 лет. От полученных ранений они скончались на месте.

22 августа в селе Колпино Кореневского района произошла детонация взрывного устройства на агропредприятии. В результате взрыва во время сортировки картофеля пострадали три сотрудницы АО «Толпино».

Анна Швечикова