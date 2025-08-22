От взрыва на агропредприятии в Курской области пострадали три мирных жителя

Сегодня, 22 августа, в селе Колпино Кореневского района Курской области произошла детонация взрывного устройства на агропредприятии. В результате взрыва во время сортировки картофеля пострадали три сотрудницы АО «Толпино». Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

48-летняя сотрудница предприятия получила ранения левой голени и бедра, другая сотрудница 36-ти лет — легкие осколочные ранения. Обе были доставлены в Рыльскую центральную районную больницу, где им оказали необходимую помощь.

Еще одна 47-летняя женщина получила минно-взрывную травму с осколочными ранениями обоих бедер. Она была доставлена в Курскую областную больницу в состоянии средней тяжести.

14 августа в результате атаки беспилотника ВСУ в Рыльском и Глушковском районах Курской области пострадали три человека. У семейной пары диагностированы осколочные ранения средней степени тяжести, другой мирный житель получил легкие ранения.

