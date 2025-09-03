И снова 3 сентября

День победы антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне (ВМВ) следует объявить в России выходным. Такое предложение прозвучало 3 сентября на круглом столе в Госдуме, приуроченном к 80-летию окончания ВМВ. Решающий вклад в победу союзников внес Советский Союз, подчеркнули участники мероприятия, поэтому отечественной науке не стоит замалчивать никакие, даже неоднозначные страницы из истории тех событий.

Открывая круглый стол, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов напомнил собравшимся, что главным победителем ВМВ был советский народ: «Главным объединителем — Коммунистическая партия, Верховным главнокомандующим — Иосиф Сталин, главными полководцами — Жуков, Рокоссовский, Конев и Василевский». «Они говорят о нас "оккупанты"! — возмутился коммунист.— Эти "оккупанты" полмира подарили государственность!»

Коммунисты чтят дату 3 сентября, заверил депутат Госдумы Владимир Кашин, и не понимают, почему ей не сопутствуют торжественные мероприятия. Из-за «таких просчетов» у России и «крадут великие победы», посетовал он: «Мы что, стесняемся своих побед? Почему флагов нет, почему стоят дежурные не в парадной форме?» КПРФ долго добивалась принятия законов о соответствующих днях славы, напомнил депутат, и увенчать эти дни, разумеется, должно 3 сентября. А режиссер Сергей Розов (сын советского драматурга Виктора Розова) тут же предложил «пойти дальше» и «объявить дату выходным днем» (в СССР 3 сентября как «праздник победы над Японией» был выходным в 1945–1946 годах, в РФ он имеет статус «дня воинской славы»).

Много людей, в том числе из творческой интеллигенции, начали сомневаться в своей истории из-за недоговорок со стороны власти, продолжил режиссер: «Меня спрашивают старшеклассники: "А мы ведь с Японией договор нарушили?" (пакт о нейтралитете между двумя странами был денонсирован 5 апреля 1945-го, а в августе СССР вступил в войну с Японией.— “Ъ”). И эти углы не надо обходить, историческая правота на нашей стороне!» Точно так же власти скрывали «великий договор 1939 года» (пакт Молотова—Риббентропа), ставший «колоссальной победой советской дипломатии», посетовал господин Розов. Факты же, по его убеждению, следует представлять достоверно, «во всей противоречивости».

«Да, формально нарушили договор… Но не вероломно напали»,— заметил Владимир Кашин. «Совершенно не вероломно»,— подтвердил режиссер.

Другой незаслуженно забытой страницей истории ВМВ остается «братство по оружию между компартиями мира», когда «трудящиеся впервые в истории объединились и солидаризовались во всем мире», добавил историк Ярослав Листов. А экс-депутат Госдумы, экономист Игорь Братищев выступил за еще более радикальный пересмотр истории ВМВ, заявив, что война началась в 1931 году, и «не в Европе, а в Азии» — с нападения Японии на Китай.

По завершении круглого стола КПРФ провела праздничную встречу с избирателями на Театральной площади. Саммит в Китае наглядно свидетельствует о том, что левый поворот в мире состоялся, обрадовал соратников Геннадий Зюганов. И теперь, по его словам, стоит «укрепить и обозначить его», опираясь на «великую советскую эпоху и китайский прорыв в будущее». «Да здравствует наша великая Победа в 45-м! Да здравствуют новые победы, к которым мы уверенно идем нашим славным советским шагом! С праздником!» — провозгласил лидер коммунистов.

Григорий Лейба