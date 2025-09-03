Дуда обвинил Украину в попытке втянуть НАТО в конфликт с Россией

Экс-президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти Украины пытаются втянуть в войну против России страны НАТО. В интервью журналисту Богдану Рымановскому он подтвердил, что президент Владимир Зеленский пытался втянуть его в конфликт в 2022 году, когда на территорию Польши упала ракета.

«С самого начала они (украинские власти.— “Ъ”) пытаются втянуть всех в войну, это очевидно. Это в их интересах — втянуть всех в войну. А лучше всего — если удастся втянуть в войну страны НАТО. Очевидно, что они ищут тех, кто на их стороне будет активно воевать против русских. Это не ново, это происходит с первого дня»,— сказал господин Дуда (цитата по «БелТА»).

15 ноября 2022 года на территории польского села Пшеводув упала ракета, погибли два мирных жителя. Тогда господин Дуда назвал произошедшее несчастным случаем. Россия и Украина отрицали свою причастность к инциденту. В сентябре 2023 года генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро подтвердил выводы следствия, что ракета была украинской.