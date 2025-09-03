В Ростове ввели ограничения для транспорта из-за замены коммуникаций

В сентябре в Ростове-на-Дону будут временно перекрыты несколько участков дорог для транспорта в ходе проведения плановых ремонтных работ на водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 1 сентября по 25 декабря начались работы на водопроводной сети, из-за чего ограничено движение транспорта по ул. Солидарности – на участке от ул. Равенства до ул. Гельца.

С 3 сентября по 2 декабря из-за ремонта канализации ограничения перекрыто движение для транспорта по ул. 2-й Краснодарской (на участке от ул. Города Ле-Ман до строения №96/1 на ул. 2-й Краснодарской), а также — на участке от строения №96/1 на ул. 2-я Краснодарской до ул. Малиновского.

Из-за работ на подземных коммуникациях с 19 сентября по 10 октября перекроют движение по пер. Боевому (на участке от строения №2/23 до строения № 8А).

Кроме того, с 20 сентября по ул. Таврической (на участке от пер. Джамбульского до строения № 1) с северной и южной стороны будет введен запрет на стоянку транспорта.

Наталья Белоштейн