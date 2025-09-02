Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЦБ представил сценарии развития российской экономики на три года

Банк России представил несколько сценариев развития экономики до 2028 года, включая возможный глобальный кризис, аналогичный событиям 2007-2008 годов. Эти прогнозы опубликованы в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.

В «рисковом» сценарии ЦБ предполагает усиление внешнеторговых противоречий, что приведет к замедлению роста крупнейших экономик. Деглобализация и обострение торговых отношений между США и Китаем могут вызвать новый финансовый кризис. Спад ВВП России в 2026 году составит 2,5-3,5%, с последующим восстановлением в 2028 году. Инфляция в первый год кризиса может достичь 10-12%. В «базовом» сценарии ЦБ рост экономики России замедлится до 1-2% в 2025 году, а инфляция снизится до 6-7%.

В «дезинфляционном» сценарии предполагается высокая отдача от инвестиций и рост производительности труда, что позволит инфляции снизиться и обеспечить более мягкую денежно-кредитную политику. «Проинфляционный» сценарий предполагает неустойчивое снижение инфляции и возможный рост цен в 2026 году из-за расширения программ льготного кредитования.

Новости компаний Все