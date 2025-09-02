ЦБ представил сценарии развития российской экономики на три года

Банк России представил несколько сценариев развития экономики до 2028 года, включая возможный глобальный кризис, аналогичный событиям 2007-2008 годов. Эти прогнозы опубликованы в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы.

В «рисковом» сценарии ЦБ предполагает усиление внешнеторговых противоречий, что приведет к замедлению роста крупнейших экономик. Деглобализация и обострение торговых отношений между США и Китаем могут вызвать новый финансовый кризис. Спад ВВП России в 2026 году составит 2,5-3,5%, с последующим восстановлением в 2028 году. Инфляция в первый год кризиса может достичь 10-12%. В «базовом» сценарии ЦБ рост экономики России замедлится до 1-2% в 2025 году, а инфляция снизится до 6-7%.

В «дезинфляционном» сценарии предполагается высокая отдача от инвестиций и рост производительности труда, что позволит инфляции снизиться и обеспечить более мягкую денежно-кредитную политику. «Проинфляционный» сценарий предполагает неустойчивое снижение инфляции и возможный рост цен в 2026 году из-за расширения программ льготного кредитования.