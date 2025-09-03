В Красном Сулине бывшую директора школы заподозрили в превышении полномочий

Красносулинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении бывшего директора одной из школ города. Ее подозревают в махинации с документами на поставку мебели. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая распорядилась подписать от своего имени акт приема-передачи мебели для оснащения школы. Это позволило поставщику товаров получить оплату по контракту в размере свыше 2,5 млн руб.

«При этом в действительности условия контракта подрядчиком не выполнены, стоимость фактически переданной мебели составила 48 тыс. руб.»,— отмечают в надзорном органе.

Уголовное дело направлено в Красносулинский районный суд для рассмотрения по существу.

Предпринимателю, не выполнившему договорные обязательства по поставке школьной мебели, предъявлено обвинение в мошенничестве. Расследование уголовного дела в отношении него продолжается.

Наталья Белоштейн