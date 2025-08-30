Каллас: ЕС не вернет замороженные активы России без выплаты компенсации Украине

В Копенгагене состоялась неформальная встреча министров иностранных дел стран Евросоюза, обсуждались замороженные российские активы на сумму около 300 млрд евро. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что даже при подписании мирного соглашения возвращение этих средств России невозможно без выплаты компенсаций Украине

Более 200 млрд евро замороженных ЕС и странами G7 российских активов находятся преимущественно в бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear. Глава МИД Бельгии Максим Прево в Копенгагене заявил, что страна выступает «против любой конфискации российских активов». По его словам, активы являются рычагом давления на Москву, они должны оставаться замороженными, пока российская сторона «не оплатит весь ущерб» (цитата по ТАСС).

Господин Прево также сообщил, что правительство Бельгии выделило 100 млн евро на закупки у США оружия для ВСУ.

С января по июль ЕС перевел Украине 10,1 млрд евро, полученные от доходов замороженных средств российского Центробанка.