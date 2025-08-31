Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Плохие черные» и «плохие русские»

Фильмы «После охоты» и «Кремлевский волшебник» показали в Венеции

На Венецианском фестивале состоялось уже много премьер — более или менее успешных. Две из них заранее считались «скандальными». О фильмах «После охоты» и «Кремлевский волшебник» рассказывает Андрей Плахов.

Фото: Yara Nardi / Reuters

Фестиваль, проходящий в городе искусства и красоты, за его историю не раз сотрясали политические бури. В этом году самыми громкими оказались пропалестинские активисты. Их демонстрация на острове Лидо перекрыла для многих участников дорогу к премьерному залу, а петиция 1500 деятелей киноиндустрии заставила израильскую актрису Галь Гадот отказаться от участия в фестивале.

Общественное мнение — немалая сила, но это также идеальный объект для манипуляции. Об этом — университетская драма Луки Гуаданьино «После охоты», представленная в Венеции вне конкурса. Она вызвала негативную реакцию многих рецензентов, которые нашли в фильме ряд мелких неточностей, но так и не решились высказать главную претензию.

Между строк сквозит обида на то, как безжалостно режиссер препарирует святая святых — постулаты инклюзивности и политкорректности, на которых сформировалась западная гуманитарная культура последних десятилетий.

Героиня фильма Альма (Джулия Робертс) — профессор философии, мастерица свободных дискуссий со студентами по волнам мировой философской мысли (от Аристотеля до Адорно) и по острым темам современной повестки. Дело происходит в Йельском университете (в РФ признан нежелательной организацией), Мекке для альтернативных меньшинств, на пике движения metoo. Мэгги (Айо Эдебири), чернокожая аспирантка, видит в Альме ролевую модель, оказывается вхожа в ее дом и случайно находит письмо, свидетельствующее о любовной связи замужней хозяйки с ее молодым коллегой профессором Хэнком (Эндрю Гарфилд). На следующий день тот получает от Мэгги обвинение в харассменте — что мгновенно рушит блестящую карьеру «белого цисгендерного мужчины».

Обе исполнительницы главных ролей работают достаточно тонко, чтобы конфликт их героинь, положенный в основу драматургии фильма, выглядел не совсем однозначно. И все же Альма — неожиданная роль вечной «красотки» Джулии Робертс — вызывает скорее симпатию, а Мэгги — наоборот. Тут я вспоминаю, как стал свидетелем спора одной молодой американки, работающей в киноиндустрии, с ее отцом, сказавшим, что и чернокожий герой может быть отрицательным. От такого, чисто теоретического допущения девушка залилась слезами. По сути, перед нами первый фильм про «плохих черных» — фильм, появление которого стало возможно только в эпоху Трампа. Слыхано ли: темнокожая героиня оказывается интриганкой, зарвавшейся посредственностью, да еще и уличена в плагиате. Без романтических прикрас показаны и секс-меньшинства (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), к которым принадлежит Мэгги.

Новые фильмы Александра Сокурова и Йоргоса Лантимоса показали на Венецианском фестивале

Гуаданьино не превращает картину в памфлет или карикатуру на woke и «новую этику». Он лишь напоминает о том, что и традиционная не совсем устарела. Например, что нехорошо читать чужие письма: тема, некогда прозвучавшая в одноименном фильме режиссера Ильи Авербаха. При этом, хотя финал «После охоты» не дает ясного ответа, какая из женщин победила, мы понимаем, что будущее за молодой.

Показанный в конкурсе фильм «Кремлевский волшебник», поставленный по роману итальянца Джулиано Да Эмполи французом Оливье Ассаясом, известным интеллектуалом и синефилом, оказался предсказуемо мертворожденным. Новейшая российская история преподнесена в виде псевдодокументального ликбеза-дайджеста с элементами фикции. Владислав Сурков выведен под псевдонимом Вадим Баранов, Михаил Ходорковский (в РФ признан иноагентом) — как Дмитрий Сидоров; Борис Ельцин, Владимир Путин, Борис Березовский, Игорь Сечин, Эдуард Лимонов — под своими собственными именами.

Те, кто ждали скандала, просчитались. Тут как раз правит бал осторожная политкорректность: ни шагу от политической генеральной линии, особенно в изображении обоих киевских Майданов и событий 2014 года в Крыму.

Но проведена эта «линия» как-то бледно, совсем не выразительно, без настоящей убежденности и каких бы то ни было сильных чувств. Есть попытки сатиры и сарказма в адрес «плохих русских», но Оливье Ассаясу далеко до Романа Поланского, чей «Дворец» хоть и критиковали, но дай бог каждому столько страсти и темперамента.

Неудачно выбрана оптика, через которую мы воспринимаем происходящий слом эпох. Политтехнолог и царедворец Вадим Баранов в исполнении Пола Дано — некое обтекаемое, бесхребетное существо, ничего «волшебного» в нем не ощущается. История его отношений с Ксенией (Алисия Викандер) взята из арсенала мелодрамы для придания фильму хоть какой-то завлекательности, но Ассаяс показал, что и этим приемом не умеет пользоваться. Единственная актерская работа, которая заслуживает похвалы,— Джуд Лоу в роли Владимира Путина: при очевидном внешнем несходстве артист уловил кое-какие существенные черты своего персонажа.

В итоге всех стараний получилось не слишком профессиональная экскурсия вокруг Кремля с выводом, который сформулирован в самом начале фильма: «В России все хорошо. Но если там становится плохо, то тогда уж совсем плохо». Здесь можно соглашаться или спорить, но «Кремлевский волшебник» мало что добавляет к этому тезису.

Режиссеры Иэн Форсайт и Джейн Поллард

Режиссеры Иэн Форсайт и Джейн Поллард

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актриса Суки Уотерхаус

Актриса Суки Уотерхаус

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актриса Тильда Суинтон

Актриса Тильда Суинтон

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актер Мадс Миккельсен

Актер Мадс Миккельсен

Фото: Remo Casilli / Reuters

Режиссер Джанфранко Рози (в центре) и продюсеры Донателла Палермо и Паоло Дель Брокко

Режиссер Джанфранко Рози (в центре) и продюсеры Донателла Палермо и Паоло Дель Брокко

Фото: Remo Casilli / Reuters

Режиссер Гильермо дель Торо (слева) и актер Джейкоб Элорди

Режиссер Гильермо дель Торо (слева) и актер Джейкоб Элорди

Фото: Theo Wargo / Getty Images

Леди Элиза (слева) и Амелия Спенсер

Леди Элиза (слева) и Амелия Спенсер

Фото: Max Cisotti / Dave Benett / WireImage

Актриса Джулия Робертс

Актриса Джулия Робертс

Фото: Remo Casilli / Reuters

Продюсер Брайан Грейзер

Продюсер Брайан Грейзер

Фото: Yara Nardi / Reuters

Слева направо: актер Эндрю Гарфилд, режиссером Лука Гуаданьино, актриса Джулия Робертс и комик Айо Эдебири

Слева направо: актер Эндрю Гарфилд, режиссером Лука Гуаданьино, актриса Джулия Робертс и комик Айо Эдебири

Фото: Remo Casilli / Reuters

Актер Джордж Клуни со своей женой Амаль Клуни перед показом фильма «Джей Келли»

Актер Джордж Клуни со своей женой Амаль Клуни перед показом фильма «Джей Келли»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актер Билли Крудап с супругой, актрисой Наоми Уоттс

Актер Билли Крудап с супругой, актрисой Наоми Уоттс

Фото: Remo Casilli / Reuters

Актрисы Эмма Стоун (слева) и Алисия Сильверстоун перед показом фильма «Бугония»

Актрисы Эмма Стоун (слева) и Алисия Сильверстоун перед показом фильма «Бугония»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актер Уиллем Дефо

Актер Уиллем Дефо

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актриса и модель Райли Кио

Актриса и модель Райли Кио

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актриса и сценаристка Грета Гервиг и режиссер Ной Баумбах

Актриса и сценаристка Грета Гервиг и режиссер Ной Баумбах

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актриса Эмма Стоун

Актриса Эмма Стоун

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актер Эндрю Гарфилд

Актер Эндрю Гарфилд

Фото: Remo Casilli / Reuters

Племянницы принцессы Дианы леди Элиза (слева) и Амелия Спенсер на красной дорожке перед внеконкурсным показом фильма «После охоты»

Племянницы принцессы Дианы леди Элиза (слева) и Амелия Спенсер на красной дорожке перед внеконкурсным показом фильма «После охоты»

Фото: Remo Casilli / Reuters

Ирландская актриса Ив Хьюсон (справа) со своей матерью Эли Хьюсон

Ирландская актриса Ив Хьюсон (справа) со своей матерью Эли Хьюсон

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актриса и модель Хлоя Севиньи в лодке-такси

Актриса и модель Хлоя Севиньи в лодке-такси

Фото: Remo Casilli / Reuters

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино с актрисой Джулией Робертс

Итальянский режиссер Лука Гуаданьино с актрисой Джулией Робертс

Фото: Yara Nardi / Reuters

Слева направо: актриса и режиссер Валери Донзелли, актеры Виржини Ледуайен и Бастьен Буйон

Слева направо: актриса и режиссер Валери Донзелли, актеры Виржини Ледуайен и Бастьен Буйон

Фото: Remo Casilli / Reuters

Джордж Клуни, прибывший на открытие фестиваля на водном такси, в фильме Ноа Баумбаха «Джей Келли» сыграл свое альтер-эго — знаменитого актера в вечном поиске себя

Джордж Клуни, прибывший на открытие фестиваля на водном такси, в фильме Ноа Баумбаха «Джей Келли» сыграл свое альтер-эго — знаменитого актера в вечном поиске себя

Фото: Remo Casilli / Reuters

Адаму Сэндлеру пришлось на съемках «Джей Келли» влезть в шкуру представителя другой кинопрофессии: он играет менеджера звездного актера

Адаму Сэндлеру пришлось на съемках «Джей Келли» влезть в шкуру представителя другой кинопрофессии: он играет менеджера звездного актера

Фото: Remo Casilli / Reuters

Лора Дерн («Джей Келли») за тридцать пять лет кинокарьеры не утратила бесшабашности и задора Лулы из своего первого звездного фильма «Дикие сердцем»

Лора Дерн («Джей Келли») за тридцать пять лет кинокарьеры не утратила бесшабашности и задора Лулы из своего первого звездного фильма «Дикие сердцем»

Фото: Remo Casilli / Reuters

Председатель жюри, режиссер Александр Пэйн смакует кино, как герои его знаменитого фильма «На обочине» смаковали калифорнийские вина

Председатель жюри, режиссер Александр Пэйн смакует кино, как герои его знаменитого фильма «На обочине» смаковали калифорнийские вина

Фото: Remo Casilli / Reuters

Альберто Барбера (на фото с женой Джулией) заслуженно пользуется репутацией самого элегантного директора самого эстетского кинофестиваля в мире

Альберто Барбера (на фото с женой Джулией) заслуженно пользуется репутацией самого элегантного директора самого эстетского кинофестиваля в мире

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Модель Хайди Клум с дочерью Лени

Модель Хайди Клум с дочерью Лени

Фото: Victor Boyko / Getty Images

Режиссер Паоло Соррентино (слева) и актеры Анна Ферцетти и Тони Сервилло

Режиссер Паоло Соррентино (слева) и актеры Анна Ферцетти и Тони Сервилло

Фото: Yara Nardi / Reuters

Слева направо: режиссер Теона Стругар Митевска и актрисы Нуми Рапас и Сильвия Хукс на премьере фильма «Мать»

Слева направо: режиссер Теона Стругар Митевска и актрисы Нуми Рапас и Сильвия Хукс на премьере фильма «Мать»

Фото: Aldara Zarraoa / Getty Images

Директор 82-го Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера позирует с актрисой Эмануэлой Фанелли

Директор 82-го Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера позирует с актрисой Эмануэлой Фанелли

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актриса Нуми Рапас

Актриса Нуми Рапас

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актеры Эмили Мортимер и Алессандро Нивола

Актеры Эмили Мортимер и Алессандро Нивола

Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images

Режиссер Маура Дельперо

Режиссер Маура Дельперо

Фото: Alessandro Levati / Getty Images

Актеры Билли Крудап и Альба Рорвахер

Актеры Билли Крудап и Альба Рорвахер

Фото: Ernesto Ruscio / Getty Images

Продюсер Тициана Рокка и режиссер Джулио Базе

Продюсер Тициана Рокка и режиссер Джулио Базе

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Актриса и ведущая фестиваля Эмануэла Фанелли

Актриса и ведущая фестиваля Эмануэла Фанелли

Фото: Yara Nardi / Reuters

Председатель жюри, режиссер Жюлия Дюкурно

Председатель жюри, режиссер Жюлия Дюкурно

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Режиссер, член жюри Шеннон Мерфи

Режиссер, член жюри Шеннон Мерфи

Фото: Daniele Venturelli / WireImage / Getty Images

Китайская актриса Чжао Тао

Китайская актриса Чжао Тао

Фото: Yara Nardi / Reuters

Итальянская певица Роза Луини

Итальянская певица Роза Луини

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актриса Тильда Суинтон

Актриса Тильда Суинтон

Фото: Yara Nardi / Reuters

Немецкий режиссер Вернер Херцог стал обладателем «Золотого Льва» за карьерные достижения. Вручение состоялось на открытии кинофестиваля

Немецкий режиссер Вернер Херцог стал обладателем «Золотого Льва» за карьерные достижения. Вручение состоялось на открытии кинофестиваля

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актриса Кейт Бланшетт

Актриса Кейт Бланшетт

Фото: Remo Casilli / Reuters

Актриса и ведущая фестиваля Эмануэла Фанелли на церемонии открытия

Актриса и ведущая фестиваля Эмануэла Фанелли на церемонии открытия

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актеры Анна Ферцетти и Пьерфранческо Фавино перед показом фильма Паоло Соррентино «Грация»

Актеры Анна Ферцетти и Пьерфранческо Фавино перед показом фильма Паоло Соррентино «Грация»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Модели Хайди (в центре) и Лени Клум

Модели Хайди (в центре) и Лени Клум

Фото: Yara Nardi / Reuters

Следующая фотография
