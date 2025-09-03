В Екатеринбурге продлили перекрытие улицы Малышева до 5 октября

Строители продлили срок закрытия движения по улице Малышева в Екатеринбурге до 5 октября из-за работ по канализации и водоснабжению. Как сообщили в мэрии, перекрытие затронет участок от дома №145 до дома №145 «а» лит. «и».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщили в компании «Специализированный застройщик "Малышева"», подрядчик завершит работы в ближайшие недели. После этого на участке восстановят все элементы благоустройства.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Кировском районе Екатеринбурга перекроют несколько улиц 10 сентября из-за работ по уличному освещению.

Полина Бабинцева