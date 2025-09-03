Экс-мэру Сургута Андрею Филатову продлили домашний арест до 2 ноября

Нижневартовский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) продлил домашний арест экс-главе Сургута Андрею Филатову до 2 ноября, сообщил «Ъ-Урал» его адвокат Георгий Арутюнян.

Андрей Филатов

Фото: Telegram-канал Андрея Филатова

Андрей Филатов был задержан и арестован в ноябре 2024 года по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). По версии следствия, с января 2023 по октябрь 2024 года он вместе с другими фигурантами получил более 6 млн руб. от подрядчиков, обслуживающих многоквартирные дома. Деньги брали за действия в интересах бизнесменов и нерасторжение договоров с ними. Позже суд смягчил меру пресечения Андрею Филатову и перевел его из СИЗО под домашний арест.

Андрей Филатов был избран мэром Сургута в 2021 году, в апреле 2024 года он досрочно сложил полномочия, заявив, что это решение носит «сугубо личный характер».

Есуман Ислонова