На Дону доля молодых ипотечных заемщиков выросла на 4%

С января по июль 2025 года жители Ростовской области в возрасте до 35 лет заключили 3,4 тыс. ипотечных договоров на сумму 15,5 млрд руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доля молодых заемщиков увеличилась на 4%, а средний размер кредита вырос с 3,4 до 4,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Почти 78% от общего объема ипотечных кредитов, оформленных молодежью в первые семь месяцев 2025 года пришлись на «Семейную ипотеку», еще 1,6% — на IT-ипотеку, 1,2% – на покупку жилья в новых территориях.

Аналитики отмечают, что наиболее активной группой среди молодых заемщиков остаются жители региона в возрасте от 30 до 35 лет — на них приходится 54% всех ипотек, оформленных молодежью в первые семь месяцев года. 33% ипотечных кредитов берут молодые люди от 25 до 30 лет. 13% жилищных займов приходится на категорию младше 25 лет.

В целом по Ростовской области за первые семь месяцев года было выдано 7,5 тыс. ипотечных кредитов на сумму 33,6 млрд руб., 46%из них оформили молодые заемщики в возрасте до 35 лет.

Наталья Белоштейн